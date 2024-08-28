28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç...

BALIK BURCU YORUMU

Duygusallık ve hassasiyetinizin artış gösterdiği bir gün. Herkese yardım etmek istiyorsunuz fakat bu en çok sizi yıpratıyor. Hayatı olduğu gibi kabul edebilmenin savaşını veriyorsunuz. Biraz da kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın.