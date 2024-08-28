28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç...

Burç meraklıları burçlarının özelliklerini ve yorumlarını araştırmaya devam ediyor. Peki bugün burç yorumları nelerdir. İşte 28 Ağustos 2024 Çarşamba tüm burç yorumlar: Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç...

YAYINLAMA
Google News
28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç... 1

KOÇ BURCU YORUMU

Aşırı fevri ve dürtüsel tavırlarınız bugün yakınlarınızın kalbini kırabilir. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Ailevi konularla alakalı görmezden gelinmiş birçok konu açığa çıkabilir. Sakin kalabilirseniz çözüm çok da zor değil.

28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç... 2

BOĞA BURCU YORUMU

Yakın çevrenizle bağlarınızın güçleneceği, güzel ilişkiler kapı aralayacağınız bir gün. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişiler varsa onlara zaman ayırabilirsiniz. Maddi konularda aileden destek görebilirsiniz. Para girişiniz olabilir.

28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç... 3

İKİZLER BURCU YORUMU

Yuva alanınızla alakalı harcamaların artabileceği bir gün. Alışveriş merakınız bugün en üst seviyeye ulaşabilir. Kendinize hakim olmalısınız. İhtiyaçlarınızı listeleyip önceliklerinizi belirlemek size yardımcı olabilir.

28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç... 4

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün yakın çevrenize dair sorumluluklarınızın kendini hatırlatacağı bir gün. Uzun zamandır kendinize dönmüştünüz, bugün ihmal ettiklerinizi hatırlama vakti. Bağlarınız güçlendikçe hayatın her alanında daha başarılı olduğunuza şahit olacaksınız.

28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç... 5

ASLAN BURCU YORUMU

Biraz yalnız kalmak ve kendi dünyanıza dalmak için fırsat kollayacağınız bir gün. İnsanları memnun etmeyi bırakıp kendi ihtiyaçlarına odaklanmanız gerekiyor. Kendinize değer verin. Bu bencillik değil sizin asıl ihtiyacınız.

28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç... 6

BAŞAK BURCU YORUMU

Arkadaş çevrenizle beraber hareket etmeniz gereken, planlarınıza onları da dahil etmeniz gereken bir gün. Takım ruhunun önemini kavrayın. Yeni iş fikirleri geliştirmek veya mevcut işinizi daha ileri taşımak için buna ihtiyacınız var.

28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç... 7

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille..

28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç... 8

AKREP BURCU YORUMU

Bugün duygusallığınızın üst seviyelere çıktığı ve hislerinizin kuvvetli olduğu bir gün. Sağlık sorunlarınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Maddi anlamda beklemediğiniz destekler görebilirsiniz. İnancınızı kaybetmeyin.

28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç... 9

YAY BURCU YORUMU

Ailenizden önem verdiğiniz kişilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Krizli bir gün gibi görünse de geçici bir süreç olduğunu hatırlayın. Maddi anlamda beklenmedik harcamalar çıkabilir. İyi araştırmadan adım atmayın.

28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç... 10

OĞLAK BURCU YORUMU

İş hayatınızda özellikle aile gibi gördüğünüz insanlarla ufak tefek gerginlikler yaşanabilir. Çözümsüz kalan konular biraz akışta kalmayı bekliyor. Acele etmeyin. Zamansız çözüm arayışınız sorunlara sorun ekleyebilir.

28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç... 11

KOVA BURCU YORUMU

Duygularınızı biraz açık etmenin zamanı geldi sevgili kovalar. Kendinizi koruma altına almanız incinmenizi engellemiyor. Duygularınızı paylaşın. Zihninizle sorunlara çözüm bulamadığınızı artık gördünüz. Değişmelisiniz.

28 Ağustos 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç... 12

BALIK BURCU YORUMU

Duygusallık ve hassasiyetinizin artış gösterdiği bir gün. Herkese yardım etmek istiyorsunuz fakat bu en çok sizi yıpratıyor. Hayatı olduğu gibi kabul edebilmenin savaşını veriyorsunuz. Biraz da kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın.

Son Haberler
Alçak tehdit! Katz'ın Katz'ın, 'Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli'
Alçak tehdit! Katz'ın Katz'ın, 'Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli'
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı! Jandarma'dan açıklama: 'Sonuca çok yaklaştık'
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı! Jandarma'dan açıklama: 'Sonuca çok yaklaştık'
Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti!
Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti!
Danıştay İmamoğlu hakkında son kararını verdi! Sahte tablo ve kamu zararı iddiasıyla dava açılmıştı
Danıştay İmamoğlu hakkında son kararını verdi! Sahte tablo ve kamu zararı iddiasıyla dava açılmıştı
Ailesine ateş püskürdü! Özcan Deniz'den şok açıklamalar: Sosyal medyadan tehdit etti!
Ailesine ateş püskürdü! Özcan Deniz'den şok açıklamalar: Sosyal medyadan tehdit etti!
Milli voleybolcu Zehra Güneş Maldivler'den yaptığı tatil pozlarıyla yine gündem oldu
Milli voleybolcu Zehra Güneş Maldivler'den yaptığı tatil pozlarıyla yine gündem oldu
Çok Okunanlar
Dünyaya rezil olduk! Galatasaray- Young Boys maçında çıkan olaylar manşetlere böyle taşındı: Türkiye'de çılgınlık
Dünyaya rezil olduk! Galatasaray- Young Boys maçında çıkan olaylar manşetlere böyle taşındı: Türkiye'de çılgınlık
Milli voleybolcu Zehra Güneş Maldivler'den yaptığı tatil pozlarıyla yine gündem oldu
Milli voleybolcu Zehra Güneş Maldivler'den yaptığı tatil pozlarıyla yine gündem oldu
28 Eylül Çarşamba günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 6 il için sarı kod uyarısında bulundu
28 Eylül Çarşamba günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 6 il için sarı kod uyarısında bulundu
Esnek çalışma sistemi ne zaman gelecek, Esnek çalışma kimleri kapsıyor?
Esnek çalışma sistemi ne zaman gelecek, Esnek çalışma kimleri kapsıyor?
Acun Ilıcalı, Hülya Avşar dostluğu bitti mi? Yaşanan son gelişmeler akıllara durgunluk verdi!
Acun Ilıcalı, Hülya Avşar dostluğu bitti mi? Yaşanan son gelişmeler akıllara durgunluk verdi!
Danla Biliç, yeni bir aşka yelken açarak gönlünü ünlü futbolcuya kaptırdı! Bakın o ünlü futbolcu kim çıktı?
Danla Biliç, yeni bir aşka yelken açarak gönlünü ünlü futbolcuya kaptırdı! Bakın o ünlü futbolcu kim çıktı?
Yorumlananlar
Altının yükselişi devam eder mi? Güncel altın fiyatları ne kadar? 27 Ağustos 2024 Salı gram çeyrek ons altın fiyatları
Altının yükselişi devam eder mi? Güncel altın fiyatları ne kadar? 27 Ağustos 2024 Salı gram çeyrek ons altın fiyatları
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!