2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102310258

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102310258 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 359,60765
Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52
Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 131.965
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102310258
ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Yozgat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 359,60765
Başarı Sıralaması: 131.965
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,30493
Başarı Sıralaması: 151.64
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 304,61760
Başarı Sıralaması : 138.3
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 52
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 347,10711
Başarı Sıralaması: 139
Kontenjan 2020 : 50+2
Yerleşen 2020 : 52
Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.