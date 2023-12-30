2024 yılında pasaport,ehliyet ve cep telefonu vergileri ne kadar olacak?

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Pasaport,Ehliyet Ve Cep Telefonu Vergileri!

Ehliyet ve pasaport harçları da arttı. Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, bir yıllık pasaportlar için 2 bin 396,60 lira, üç yıllık pasaportlar için 5 bin 558,30 lira ve üç yıldan fazla süreli pasaportlar için 7 bin 833 lira gerekecek. 2024'te A sınıfı sürücü belgesi için 1308,40 lira, B sınıfı sürücü belgesi için 3 bin 945,40 lira.

Yolcu beraberi getirilen cep telefonları için 20 bin liradan 31 bin 692 liraya yükselen harç yapıldı.Maktu damga vergisi tutarları da %58,46 arttı. Ayrıca, 2024 yılına kadar tutulması gereken defter tutma sınırları yeniden belirlendi. Bu nedenle, yıllık satışları 2 milyon lirayı aşan mükellefler 2024 yılında defterlerini bilanço esasına göre tutacak.