2024 Yıldız Teknik Üni. Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110190094

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yıldız Teknik Üni. Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110190094

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Sanat ve Kültür Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 110190094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi  Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat ve Kültür Yönetimi  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sanat ve Kültür Yönetimi  Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 364,44450

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 72.98

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110190094   

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 364,44450

Başarı Sıralaması: 72.98

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,77832

Başarı Sıralaması:  75.53

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 306,95984

Başarı Sıralaması :  94.818

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,06289

Başarı Sıralaması:  82.1

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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