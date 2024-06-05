2024 Yıldız Teknik Üni. Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110190095

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tercih kod numarası 110190095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanı: 448,15957

Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 11.332

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110190095

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 448,15957

Başarı Sıralaması: 11.332

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 433,33719

Başarı Sıralaması: 13.437

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 388,76072

Başarı Sıralaması : 15.602

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,84457

Başarı Sıralaması: 19.6

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.