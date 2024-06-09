2024 Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206111599

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 206111599 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

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Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 441,36038

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 8.409

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111599

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 441,36038

Başarı Sıralaması: 8.409

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 441,55334

Başarı Sıralaması: 11.48

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 365,00138

Başarı Sıralaması : 30.424

Kontenjan 2021 : 3+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,72344

Başarı Sıralaması: 42.1

Kontenjan 2020 : 3+0

Yerleşen 2020 : 3

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.