2024 Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190463

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü tercih kod numarası 206190463 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans Bölümü kontenjanı 27+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Finans Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

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Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban Puanı: 282,54553

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 549.83

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190463

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,54553

Başarı Sıralaması: 549.83

Kontenjan 2023 – 2024 : 27+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,54995

Başarı Sıralaması: 393.287

Kontenjan 2022: 25+0

Yerleşen 2022: 25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.