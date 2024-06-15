2024 Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206110308

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 206110308 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 457,22941
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 1.464
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206110308
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 457,22941
Başarı Sıralaması: 1.464
Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 461,75125
Başarı Sıralaması: 1.567
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: 4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 413,82935
Başarı Sıralaması : 1.828
Kontenjan 2021 : 5+0
Yerleşen 2021 : 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 450,88622
Başarı Sıralaması: 1.62
Kontenjan 2020 : 6+0
Yerleşen 2020 : 6
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.