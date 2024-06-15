2024 Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190342

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 206190342 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

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Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 417,13923

Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 10.156

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190342

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 417,13923

Başarı Sıralaması: 10.156

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 435,36886

Başarı Sıralaması: 4.988

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 403,90312

Başarı Sıralaması : 2.784

Kontenjan 2021 : 3+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 441,60284

Başarı Sıralaması: 2.27

Kontenjan 2020 : 3+0

Yerleşen 2020 : 3

Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.