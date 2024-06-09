2024 Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206110459

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206110459

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Kamu Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 206110459 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi  Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Kamu Yönetimi  Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 410,95980

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 3

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 30.154

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110459   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 410,95980

Başarı Sıralaması: 30.154

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,00662

Başarı Sıralaması:  57.559

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 332,22922

Başarı Sıralaması :  76.026

Kontenjan 2021 :  6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,31265

Başarı Sıralaması:  69.5

Kontenjan 2020 :  5+0

Yerleşen 2020 : 5

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Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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