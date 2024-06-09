2024 Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206111978

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 206111978 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 78+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 78 kişi yerleşmiştir.

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Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 393,22533

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 78

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 56.237

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111978

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 393,22533

Başarı Sıralaması: 56.237

Kontenjan 2023 – 2024 : 78+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 78

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,32708

Başarı Sıralaması: 37.67

Kontenjan 2022: 73+0

Yerleşen 2022: 73

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 351,79584

Başarı Sıralaması : 45.735

Kontenjan 2021 : 73+0

Yerleşen 2021 : 73

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,94744

Başarı Sıralaması: 40.4

Kontenjan 2020 : 69+0

Yerleşen 2020 : 69

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.