2024 Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206110168

Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206110168

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yeditepe Üniversitesi Felsefe  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Felsefe  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Felsefe  Bölümü tercih kod numarası 206110168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Felsefe  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Felsefe  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Felsefe  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe  Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Felsefe  Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Felsefe  Bölümü Taban Puanı: 373,46404

Yeditepe Üniversitesi Felsefe  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

Yeditepe Üniversitesi Felsefe  Bölümü Başarı Sıralaması: 96.484

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110168   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,46404

Başarı Sıralaması: 96.484

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,12439

Başarı Sıralaması:  101.586

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 322,94078

Başarı Sıralaması :  94.313

Kontenjan 2021 :  5+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,08598

Başarı Sıralaması:  28

Kontenjan 2020 :  2+0

Yerleşen 2020 : 2

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Yeditepe Üniversitesi Felsefe  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Felsefe  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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