2024 Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190354

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190354

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yeditepe Üniversitesi Ekonomi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Ekonomi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Ekonomi  Bölümü tercih kod numarası 206190354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Ekonomi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi  Bölümü kontenjanı 32+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ekonomi  Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi  Bölümü Taban Puanı: 307,82825

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Yeditepe Üniversitesi Ekonomi  Bölümü Başarı Sıralaması: 359.867

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190354   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 307,82825

Başarı Sıralaması: 359.867

Kontenjan 2023 – 2024 : 32+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,70182

Başarı Sıralaması:  338.693

Kontenjan 2022:  32+0

Yerleşen 2022: 32

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 246,15306

Başarı Sıralaması :  407.529

Kontenjan 2021 :  32+0

Yerleşen 2021 : 32

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,23573

Başarı Sıralaması:  455

Kontenjan 2020 :  28+0

Yerleşen 2020 : 28

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Yeditepe Üniversitesi Ekonomi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Ekonomi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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