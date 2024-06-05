2024 Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi  Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190364

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü tercih kod numarası 206190364 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çeviribilimi Bölümü kontenjanı 70+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çeviribilimi Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü Taban Puanı: 374,74854
Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 70
Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 39.08
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206190364
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 374,74854
Başarı Sıralaması: 39.08
Kontenjan 2023 – 2024 : 70+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 70
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 399,80391
Başarı Sıralaması: 23.904
Kontenjan 2022: 70+0
Yerleşen 2022: 70
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 356,96557
Başarı Sıralaması : 25.233
Kontenjan 2021 : 70+0
Yerleşen 2021 : 70
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 362,80613
Başarı Sıralaması: 26.2
Kontenjan 2020 : 70+0
Yerleşen 2020 : 70
Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.