2024 Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206110141

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Antropoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü tercih kod numarası 206110141 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Antropoloji Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Antropoloji Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

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Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Taban Puanı: 346,28721

Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 173.966

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206110141

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,28721

Başarı Sıralaması: 173.966

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,80746

Başarı Sıralaması: 170.734

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 302,92618

Başarı Sıralaması : 142.915

Kontenjan 2021 : 10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,76569

Başarı Sıralaması: 142

Kontenjan 2020 : 10+0

Yerleşen 2020 : 10

Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.