2024 Yeditepe Üni. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206190477

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Yeditepe Üni. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206190477

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206190477 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 13+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 456,36253

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 14

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 5.192

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190477   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 456,36253

Başarı Sıralaması: 5.192

Kontenjan 2023 – 2024 : 13+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 14

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 444,31327

Başarı Sıralaması:  10.481

Kontenjan 2022:  14+0

Yerleşen 2022: 14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

taban-taban-puanlari.jpg

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Malatya Turgut Özal Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111570314
2024 Malatya Turgut Özal Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111570314
2024 Ostim Teknik Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209110044
2024 Ostim Teknik Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209110044
2024 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108410115
2024 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108410115
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106010125
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106010125
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı