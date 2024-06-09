2024 Yeditepe Üni. Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206111906

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yeditepe Üni. Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206111906

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 206111906 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 342,72319

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 186.897

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111906   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 342,72319

Başarı Sıralaması: 186.897

Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 2

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,12342

Başarı Sıralaması:  220.878

Kontenjan 2022:  2+0

Yerleşen 2022: 2

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 259,09935

Başarı Sıralaması :  323.994

Kontenjan 2021 :  2+0

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,65281

Başarı Sıralaması:  399

Kontenjan 2020 :  2+0

Yerleşen 2020 : 2

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Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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