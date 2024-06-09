2024 Yeditepe Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206110468

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 206110468 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 248,12302
Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10
Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 908.364
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206110468
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 248,12302
Başarı Sıralaması: 908.364
Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,48783
Başarı Sıralaması: 593.575
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: 10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 10+0
Yerleşen 2021 : 3
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,79083
Başarı Sıralaması: 668
Kontenjan 2020 : 9+0
Yerleşen 2020 : 9
Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.