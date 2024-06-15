2024 Yeditepe Üni. Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190343

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 206190343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

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Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 195,95053

Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1.383.784

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190343

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 195,95053

Başarı Sıralaması: 1.383.784

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,71870

Başarı Sıralaması: 497.897

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 20+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 20+0

Yerleşen 2020 : 10

Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.