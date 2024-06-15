2024 Yeditepe Üni. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190582

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü tercih kod numarası 206190582 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

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Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban Puanı: 236,38769

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Başarı Sıralaması: 966.271

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190582

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 236,38769

Başarı Sıralaması: 966.271

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.