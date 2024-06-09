2024 Yeditepe Üni. Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206190393

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 206190393 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

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Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 251,76941

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 864.624

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190393

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,76941

Başarı Sıralaması: 864.624

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,22653

Başarı Sıralaması: 478.937

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.