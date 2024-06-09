2024 Yaşar Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206090401

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yaşar Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü tercih kod numarası 206090401 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü , Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Ekonomisi Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Yaşar Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanı: 229,15721

Yaşar Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

Yaşar Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1.156.686

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206090401

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,15721

Başarı Sıralaması: 1.156.686

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,21387

Başarı Sıralaması: 826.585

Kontenjan 2022: 2+0

Yerleşen 2022: 2

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Yaşar Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.