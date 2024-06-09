2024 Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206010972

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 206010972 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 337,08128
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 30
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 209.131
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206010972
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 337,08128
Başarı Sıralaması: 209.131
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 30
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 345,81575
Başarı Sıralaması: 189.967
Kontenjan 2022: 30+0
Yerleşen 2022: 30
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 292,63433
Başarı Sıralaması : 174.469
Kontenjan 2021 : 30+0
Yerleşen 2021 : 30
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,68971
Başarı Sıralaması: 221
Kontenjan 2020 : 25+0
Yerleşen 2020 : 25
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.