2024 Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206010169

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206010169

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yaşar Üniversitesi İşletme  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi   İşletme Fakültesi   İşletme  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi İşletme  Bölümü tercih kod numarası 206010169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi İşletme  Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme  Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İşletme  Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban Puanı: 393,73048

Yaşar Üniversitesi İşletme  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Yaşar Üniversitesi İşletme  Bölümü Başarı Sıralaması: 55.395

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206010169   

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 393,73048

Başarı Sıralaması: 55.395

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,24527

Başarı Sıralaması:  73.841

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022: 7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 336,70621

Başarı Sıralaması :  68.181

Kontenjan 2021 :  6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 389,97438

Başarı Sıralaması:  50.8

Kontenjan 2020 :  6+0

Yerleşen 2020 : 6

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Yaşar Üniversitesi İşletme  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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