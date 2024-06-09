2024 Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206010487

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yaşar Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 206010487 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 18+0+3+0+1 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 428,90210

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Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21

Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 13.659

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206010487

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 428,90210

Başarı Sıralaması: 13.659

Kontenjan 2023 – 2024 : 18+0+3+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 430,35105

Başarı Sıralaması: 17.561

Kontenjan 2022: 19+0

Yerleşen 2022: 19

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 370,61651

Başarı Sıralaması : 25.197

Kontenjan 2021 : 19+0

Yerleşen 2021 : 19

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 427,59954

Başarı Sıralaması: 13.3

Kontenjan 2020 : 27+0

Yerleşen 2020 : 27

Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.