2024 Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206010133

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yaşar Üniversitesi Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü tercih kod numarası 206010133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ekonomi Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

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Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanı: 394,01998

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başarı Sıralaması: 54.885

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206010133

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 394,01998

Başarı Sıralaması: 54.885

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 389,41465

Başarı Sıralaması: 77.499

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 329,29456

Başarı Sıralaması : 81.558

Kontenjan 2021 : 4+0

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,20632

Başarı Sıralaması: 83.5

Kontenjan 2020 : 3+0

Yerleşen 2020 : 3

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.