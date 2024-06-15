2024 Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206090356

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206090356

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü tercih kod numarası 206090356 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çizgi Film ve Animasyon  Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Taban Puanı: 284,52182

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Başarı Sıralaması: 468.894

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206090356   

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 284,52182

Başarı Sıralaması: 468.894

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,83207

Başarı Sıralaması:  579.665

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  2+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  5+0

Yerleşen 2020 : 3

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Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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