2024 Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109970320

Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109970320

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova  ilinde bulunan Yalova Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Yeni Medya ve İletişim  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü tercih kod numarası 109970320 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yeni Medya ve İletişim  Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Taban Puanı: 309,91340

Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Başarı Sıralaması: 284.758

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109970320   

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,91340

Başarı Sıralaması: 284.758

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,95743

Başarı Sıralaması:  288.325

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 256,08991

Başarı Sıralaması :  309.463

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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