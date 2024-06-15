2024 Yalova Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109970296

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yalova Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109970296

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yalova Üniversitesi İslami İlimler  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova  ilinde bulunan Yalova Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü tercih kod numarası 109970296 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler  Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler  Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Taban Puanı: 298,38630

Yalova Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Yalova Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Başarı Sıralaması: 360.448

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109970296   

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 298,38630

Başarı Sıralaması: 360.448

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,14200

Başarı Sıralaması:  305.774

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 264,54484

Başarı Sıralaması :  259.909

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,77856

Başarı Sıralaması:  136

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Yalova Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yalova Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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