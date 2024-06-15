2024 Yalova Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109970296

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yalova Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 109970296 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 298,38630
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 360.448
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109970296
ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: Yalova
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 298,38630
Başarı Sıralaması: 360.448
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 84
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307,14200
Başarı Sıralaması: 305.774
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 264,54484
Başarı Sıralaması : 259.909
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 320,77856
Başarı Sıralaması: 136
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yalova Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.