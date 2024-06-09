2024 Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109910091

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yalova Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 109910091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 240+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 246 kişi yerleşmiştir.
Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 405,52368
Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 246
Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 37.157
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109910091
ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Yalova
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 405,52368
Başarı Sıralaması: 37.157
Kontenjan 2023 – 2024 : 240+6+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 246
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 406,81248
Başarı Sıralaması: 46.168
Kontenjan 2022: 240+6
Yerleşen 2022: 246
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 346,06130
Başarı Sıralaması : 53.603
Kontenjan 2021 : 240+6
Yerleşen 2021 : 246
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 415,52110
Başarı Sıralaması: 20.4
Kontenjan 2020 : 200+5
Yerleşen 2020 : 205
Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.