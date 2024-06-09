2024 Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109910091

Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109910091

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yalova Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova  ilinde bulunan Yalova Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 109910091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 240+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 246 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 405,52368

Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 246

Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 37.157

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109910091   

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 405,52368

Başarı Sıralaması: 37.157

Kontenjan 2023 – 2024 : 240+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 246

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,81248

Başarı Sıralaması:  46.168

Kontenjan 2022:  240+6

Yerleşen 2022: 246

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 346,06130

Başarı Sıralaması :  53.603

Kontenjan 2021 :  240+6

Yerleşen 2021 : 246

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 415,52110

Başarı Sıralaması:  20.4

Kontenjan 2020 :  200+5

Yerleşen 2020 : 205

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Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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