2024 Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510093

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300510093 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 11+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 348,33806
Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11
Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 166.874
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300510093
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Atatürk Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 348,33806
Başarı Sıralaması: 166.874
Kontenjan 2023 – 2024 : 11+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 345,82414
Başarı Sıralaması: 189.933
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: 11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 295,70201
Başarı Sıralaması : 164.565
Kontenjan 2021 : 16+0
Yerleşen 2021 : 16
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,77504
Başarı Sıralaması: 172
Kontenjan 2020 : 15+0
Yerleşen 2020 : 15
Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.