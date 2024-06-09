2024 Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510445

Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510445

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Pazarlama (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 300510445 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 209,94476

Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.430.339

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300510445   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 209,94476

Başarı Sıralaması: 1.430.339

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  3+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  3+0

Yerleşen 2020 : ---

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Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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