2024 Yakın Doğu Üniversitesi ErgoterapiBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300590430

Yakın Doğu Üniversitesi ErgoterapiBölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yakın Doğu Üniversitesi ErgoterapiBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300590430

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yakın Doğu Üniversitesi Ergoterapi    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Ergoterapi    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü tercih kod numarası 300590430 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ergoterapi    Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ergoterapi    Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü Taban Puanı: 220,11804

Yakın Doğu Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 17

Yakın Doğu Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü Başarı Sıralaması: 932.385

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300590430   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 220,11804

Başarı Sıralaması: 932.385

Kontenjan 2023 – 2024 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 2

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  8+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  9+0

Yerleşen 2020 : 3

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Yakın Doğu Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Ergoterapi    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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