2024 Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300512256

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 300512256 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 18+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 318,25377
Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 18
Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 266.274
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300512256
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 318,25377
Başarı Sıralaması: 266.274
Kontenjan 2023 – 2024 : 18+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 18
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,16835
Başarı Sıralaması: 296.113
Kontenjan 2022: 23+0
Yerleşen 2022: 23
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 263,13720
Başarı Sıralaması : 249.161
Kontenjan 2021 : 28+0
Yerleşen 2021 : 28
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,02759
Başarı Sıralaması: 269
Kontenjan 2020 : 25+0
Yerleşen 2020 : 25
Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.