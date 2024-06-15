2024 Yakın Doğu Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300512971

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300512971 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 12+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 405,02514
Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12
Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 17.379
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300512971
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Atatürk Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 405,02514
Başarı Sıralaması: 17.379
Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 406,39204
Başarı Sıralaması: 17.642
Kontenjan 2022: 15+0
Yerleşen 2022: 15
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 359,12748
Başarı Sıralaması : 18.329
Kontenjan 2021 : 16+0
Yerleşen 2021 : 16
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 383,70854
Başarı Sıralaması: 22.4
Kontenjan 2020 : 13+0
Yerleşen 2020 : 13
Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.