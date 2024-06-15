2024 Yakın Doğu Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300511822

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300511822 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 12+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 376,54939
Yakın Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12
Yakın Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 49.834
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300511822
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Atatürk Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 376,54939
Başarı Sıralaması: 49.834
Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 379,15264
Başarı Sıralaması: 47.338
Kontenjan 2022: 17+0
Yerleşen 2022: 17
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 326,57139
Başarı Sıralaması : 54.132
Kontenjan 2021 : 21+0
Yerleşen 2021 : 21
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 361,02264
Başarı Sıralaması: 46.5
Kontenjan 2020 : 20+0
Yerleşen 2020 : 20
Yakın Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.