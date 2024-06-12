2024 Yakın Doğu Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300512953

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 300512953 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 29+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 29 kişi yerleşmiştir.

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Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 188,09905

Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 29

Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 1.333.499

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300512953

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 188,09905

Başarı Sıralaması: 1.333.499

Kontenjan 2023 – 2024 : 29+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 29

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: 19

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 13+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,54120

Başarı Sıralaması: 605

Kontenjan 2020 : 6+0

Yerleşen 2020 : 6

Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.