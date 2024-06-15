2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110210612

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110210612

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van  ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 110210612 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 190+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 200 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 304,71708

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 200

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 317.349

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110210612   

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 304,71708

Başarı Sıralaması: 317.349

Kontenjan 2023 – 2024 : 190+5+0+5+0

Yerleşen 2023 – 2024: 200

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,15282

Başarı Sıralaması:  214.933

Kontenjan 2022:  190+5

Yerleşen 2022: 195

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,92661

Başarı Sıralaması :  146.274

Kontenjan 2021 :  190+5

Yerleşen 2021 : 195

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,29281

Başarı Sıralaması:  108

Kontenjan 2020 :  210+6

Yerleşen 2020 : 216

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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