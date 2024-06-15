2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110210612

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 110210612 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 190+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 200 kişi yerleşmiştir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 304,71708
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 200
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 317.349
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110210612
ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Van
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 304,71708
Başarı Sıralaması: 317.349
Kontenjan 2023 – 2024 : 190+5+0+5+0
Yerleşen 2023 – 2024: 200
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,15282
Başarı Sıralaması: 214.933
Kontenjan 2022: 190+5
Yerleşen 2022: 195
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 289,92661
Başarı Sıralaması : 146.274
Kontenjan 2021 : 190+5
Yerleşen 2021 : 195
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,29281
Başarı Sıralaması: 108
Kontenjan 2020 : 210+6
Yerleşen 2020 : 216
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.