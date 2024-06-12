2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110290166

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem MühendisliğiBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110290166

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van  ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Biyosistem Mühendisliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü tercih kod numarası 110290166 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyosistem Mühendisliği    Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Biyosistem Mühendisliği    Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü Taban Puanı: 248,45475

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 623.773

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110290166   

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,45475

Başarı Sıralaması: 623.773

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,97086

Başarı Sıralaması:  642.829

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  25+1

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,08103

Başarı Sıralaması:  633

Kontenjan 2020 :  20+1

Yerleşen 2020 : 21

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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