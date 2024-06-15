2024 Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206552526

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 206552526 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Yeni Medya ve İletişim Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 373,79467

Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 54.519

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552526

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,79467

Başarı Sıralaması: 54.519

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 382,53100

Başarı Sıralaması: 42.367

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: 11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 336,03163

Başarı Sıralaması : 40.384

Kontenjan 2021 : 12+0

Yerleşen 2021 : 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,23647

Başarı Sıralaması: 69.5

Kontenjan 2020 : 12+0

Yerleşen 2020 : 12

Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.