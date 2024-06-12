2024 Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206552469

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Üsküdar Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 206552469 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 504,26549
Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12
Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16.054
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206552469
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 504,26549
Başarı Sıralaması: 16.054
Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 502,18591
Başarı Sıralaması: 16.131
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: 11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 448,03550
Başarı Sıralaması : 12.788
Kontenjan 2021 : 11+0
Yerleşen 2021 : 11
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 508,82942
Başarı Sıralaması: 10.6
Kontenjan 2020 : 11+0
Yerleşen 2020 : 11
Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.