2024 Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206552498

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü tercih kod numarası 206552498 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklamcılık Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Reklamcılık Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

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Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban Puanı: 365,89520

Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Başarı Sıralaması: 69.886

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552498

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 365,89520

Başarı Sıralaması: 69.886

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,68878

Başarı Sıralaması: 58.117

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 317,41403

Başarı Sıralaması : 70.904

Kontenjan 2021 : 6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,15892

Başarı Sıralaması: 95.8

Kontenjan 2020 : 12+0

Yerleşen 2020 : 12

Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.