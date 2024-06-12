2024 Üsküdar Üniversitesi PerfüzyonBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206552524

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon Bölümü tercih kod numarası 206552524 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Perfüzyon Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Perfüzyon Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon Bölümü Taban Puanı: 251,28642

Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 34

Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon Bölümü Başarı Sıralaması: 600.18

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552524

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,28642

Başarı Sıralaması: 600.18

Kontenjan 2023 – 2024 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 34

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,43748

Başarı Sıralaması: 629.177

Kontenjan 2022: 34+0

Yerleşen 2022: 34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 60+0

Yerleşen 2021 : 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,51117

Başarı Sıralaması: 515

Kontenjan 2020 : 51+0

Yerleşen 2020 : 51

Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.