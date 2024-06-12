2024 Üsküdar Üniversitesi Odyoloji (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206510958

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Üsküdar Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206510958 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyoloji (Fakülte) Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Odyoloji (Fakülte) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 307,00857
Üsküdar Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8
Üsküdar Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 302.301
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206510958
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 307,00857
Başarı Sıralaması: 302.301
Kontenjan 2023 – 2024 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307,12053
Başarı Sıralaması: 272.495
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: 6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 241,65236
Başarı Sıralaması : 323.798
Kontenjan 2021 : 12+0
Yerleşen 2021 : 12
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,06094
Başarı Sıralaması: 179
Kontenjan 2020 : 11+0
Yerleşen 2020 : 11
Üsküdar Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.