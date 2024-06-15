2024 Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206552472

Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206552472

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü tercih kod numarası 206552472 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çizgi Film ve Animasyon  Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Taban Puanı: 398,86588

Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Başarı Sıralaması: 22.279

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552472   

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 398,86588

Başarı Sıralaması: 22.279

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,11166

Başarı Sıralaması:  29.35

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022: 9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 339,79389

Başarı Sıralaması :  35.807

Kontenjan 2021 :  11+0

Yerleşen 2021 : 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 371,10291

Başarı Sıralaması:  34

Kontenjan 2020 :  11+0

Yerleşen 2020 : 11

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Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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