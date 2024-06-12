2024 Üsküdar Üniversitesi Adli BilimlerBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206511444

Üsküdar Üniversitesi Adli BilimlerBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Üsküdar Üniversitesi Adli BilimlerBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206511444

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Adli Bilimler    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler    Bölümü tercih kod numarası 206511444 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler    Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adli Bilimler    Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Adli Bilimler    Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler    Bölümü Taban Puanı: 399,18551

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler    Bölümü Başarı Sıralaması: 111.701

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206511444   

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 399,18551

Başarı Sıralaması: 111.701

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 414,43822

Başarı Sıralaması:  90.406

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 354,29996

Başarı Sıralaması :  87.069

Kontenjan 2021 :  12+0

Yerleşen 2021 : 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,09228

Başarı Sıralaması:  82.6

Kontenjan 2020 :  12+0

Yerleşen 2020 : 12

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Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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