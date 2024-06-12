2024 Üsküdar Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206552522

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Üsküdar Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206552522

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 206552522 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 215,49386

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 34

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 991.799

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552522   

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 215,49386

Başarı Sıralaması: 991.799

Kontenjan 2023 – 2024 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 34

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 191,68106

Başarı Sıralaması:  1.180.457

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022: 25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  20+0

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  27+0

Yerleşen 2020 : 5

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Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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