2024 Uşak Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109810577

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uşak Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 109810577 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 120+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 490,53541

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Uşak Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 123

Uşak Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 24.841

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109810577

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 490,53541

Başarı Sıralaması: 24.841

Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 123

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 488,42863

Başarı Sıralaması: 25.412

Kontenjan 2022: 120+3

Yerleşen 2022: 123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 433,46894

Başarı Sıralaması : 20.03

Kontenjan 2021 : 100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 495,32386

Başarı Sıralaması: 18.7

Kontenjan 2020 : 100+3

Yerleşen 2020 : 103

Uşak Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.