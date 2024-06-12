2024 Uşak Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109810056

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uşak Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 109810056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.
Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 303,09944
Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32
Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 316.256
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109810056
ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Uşak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 303,09944
Başarı Sıralaması: 316.256
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,81109
Başarı Sıralaması: 327.266
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 231,20085
Başarı Sıralaması : 366.14
Kontenjan 2021 : 30+1
Yerleşen 2021 : 31
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,22817
Başarı Sıralaması: 331
Kontenjan 2020 : 30+1
Yerleşen 2020 : 31
Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.