2024 Uşak Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109810056

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uşak Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 109810056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 303,09944

Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 316.256

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109810056

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,09944

Başarı Sıralaması: 316.256

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,81109

Başarı Sıralaması: 327.266

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 231,20085

Başarı Sıralaması : 366.14

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,22817

Başarı Sıralaması: 331

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.