2024 Uşak Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109890146

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uşak Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 109890146 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 15+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

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Uşak Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 248,79749

Uşak Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 15

Uşak Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 826.171

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109890146

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,79749

Başarı Sıralaması: 826.171

Kontenjan 2023 – 2024 : 15+0+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 15

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,26034

Başarı Sıralaması: 836.902

Kontenjan 2022: 15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 199,83352

Başarı Sıralaması : 563.568

Kontenjan 2021 : 15+0

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Uşak Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.